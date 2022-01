Tiago Leifert repercute demora da lista do BBB 22: "Não sei quem são"

Ex-apresentador do programa global afirmou não saber quem são os brothers da nova edição do BBB

Assim como o público brasileiro, o jornalista Tiago Leifert também está ansioso pela lista dos participantes do Big Brother Brasil 22. O ex-apresentador do reality show cobrou, em postagem no Instagram, a produção do programa pela divulgação dos nomes, em tom bem humorado. Tiago destacou ainda que não tem informações privilegiadas e não conhece os nomes dos grupos "Camarote" e "Pipoca".

"Não é hoje, mudou de novo, né? Não perguntei nada para ninguém, para o Boninho, para o Dourado, nem para ninguém da produção. Não sei quem vai entrar. Não sei quem são os anônimos, não sei quem é camarote, não tenho a menor ideia. Vai ser uma surpresa para mim", afirmou Tiago Leifert, que será substituído por Tadeu Schmidt na edição de 2022.

Sobre o assunto BBB 22: nova edição terá botão de desistência, diz Boninho

BBB 22: prêmio de R$ 1,5 milhão é pago com apenas 3 comerciais

Ex-BBBs investem em conteúdos sensuais na internet para ganhar dinheiro

BBB 22 ao vivo: como assinar Globoplay para assistir ao pay per view

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tem que ser amanhã. Boninho, pelo amor de Deus. Tadeu Schmidt, queria dizer que na minha gestão a gente resolvia tudo na terça-feira", completou Leifert, brincando com o substituto.

No início da semana, a apresentadora Patrícia Poeta havia comentado no programa "Encontro" que a lista seria divulgada ao longo da programação desta quinta-feira, 13. Ontem, porém, Patrícia desmentiu a informação.

Ainda na quarta-feira, 12, a TV Globo divulgou que três participantes do elenco testaram positivo para Covid-19 e devem entrar na casa depois da estreia, próxima segunda-feira, 17. A promessa da emissora é que a lista completa seja divulgada na sexta-feira, 14.