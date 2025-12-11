Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 12ª roça

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 12ª roçaConfira quem lidera a preferência para sair na 12ª Roça entre Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado, de acordo com enquete atualizada da Uol
A nova roça de A Fazenda 17 reúne Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado. A votação parcial da enquete Uol indica quem aparece com maior aprovação do público para permanecer no programa.
Para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural, os três participantes da berlinda precisam do público para votar e decidir. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 11.
Saiba como foi a dinâmica da roça e veja parciais da enquete Uol com dados atualizados.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada?
A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Fabiano Moraes como o mais votado, acumulando quatro votos.
Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado.
Carol Lekker, então, revelou a ordem do poder branco e puxou Duda da baia para a berlinda. Definido no Resta Um, Saory Cardoso foi a quarta Roceira.
Ao final, Mesquita foi vetado da Prova do Fazendeiro por Saory e não teve chance de escapar da eliminação. A modelo é a nova fazendeira da semana.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair?
A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com mais de 122 mil votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim:
- Toninho Tornado – 37,1%
- Luiz Mesquita – 37,08%
- Duda Wendling – 25,83%
Toninho Tornado lidera a votação, com Luiz Mesquita ocupando a segunda posição. Com isso, Duda aparece como a participante menos votada para continuar no reality.
Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente