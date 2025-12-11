Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 12ª roça

Mesquita, Duda e Toninho estão na 12ª Roça de A Fazenda 17; veja favorito do público / Crédito: Reprodução/Instagram @luizomesquita @dudawendling / Divulgação/RecordTV

A nova roça de A Fazenda 17 reúne Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado. A votação parcial da enquete Uol indica quem aparece com maior aprovação do público para permanecer no programa. Para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural, os três participantes da berlinda precisam do público para votar e decidir. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 11.

A Fazenda 17: como a Roça foi formada?

A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Fabiano Moraes como o mais votado, acumulando quatro votos. Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado.

Carol Lekker, então, revelou a ordem do poder branco e puxou Duda da baia para a berlinda. Definido no Resta Um, Saory Cardoso foi a quarta Roceira. Ao final, Mesquita foi vetado da Prova do Fazendeiro por Saory e não teve chance de escapar da eliminação. A modelo é a nova fazendeira da semana. Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair?

A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com mais de 122 mil votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim:

Toninho Tornado – 37,1%

– 37,1% Luiz Mesquita – 37,08%

– 37,08% Duda Wendling – 25,83%

Toninho Tornado lidera a votação, com Luiz Mesquita ocupando a segunda posição. Com isso, Duda aparece como a participante menos votada para continuar no reality. Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.