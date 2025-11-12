Enqute Uol A Fazenda 17: com Yoná eliminada, Wallas é mais odiado

Enquete Uol A Fazenda atualizada: quem é o mais odiado?Após a sétima Roça da temporada que eliminou Yoná Sousa, votação da A Fazenda 17 aponta participante como o mais rejeitado
A sétima Roça de A Fazenda 17 culminou na eliminação de Yoná Sousa na noite da última quinta-feira, dia 6 de novembro, após obter apenas 31,5% dos votos para permanecer no programa.
Durante o anúncio do resultado, a apresentadora Adriane Galisteu destacou que essa Roça atingiu recorde de votação na edição.
Yoná disputava a permanência contra Rayane Figliuzzi e Tamires Assis; ambas foram salvas pelo público e seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Leia mais
Enquete Uol A Fazenda: quem é o mais rejeitado
Logo após a eliminação de Yoná, uma enquete do Uol perguntou aos internautas: “quem é o mais odiado em A Fazenda 17?”.
Os mais odiados segundo a votação seriam, respectivamente: Wallas Arrais, com 40,43%, Saory Cardoso, com 31,94% e Carol Lekker, com 6,91%.
A votação registrou 22.010 votos até o momento da apuração parcial, com os candidatos e porcentagens abaixo:
- Wallas Arrais — 40,43%
- Saory Cardoso — 31,94%
- Carol Lekker — 6,91%
- Duda Wendling — 5,39%
- Tamires Assis — 4,54%
- Rayane Figliuzzi — 3,93%
- Toninho Tornado — 2,20%
- Dudu Camargo — 1,47%
- Shia Phoenix — 1,00%
- Creo Kellab — 0,77%
- Matheus Martins — 0,50%
- Maria Caporusso — 0,25%
- Fabiano Moraes — 0,22%
- Walério Araújo — 0,18%
- Michelle Barros — 0,13%
- Kathy Maravilha — 0,08%
- Luiz Mesquita — 0,06%
A pesquisa reflete a percepção do público online, e embora não seja o resultado oficial da produção, aponta com clareza que Wallas Arrais lidera o ranking de rejeição até o momento.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: impacto da eliminação de Yoná no jogo
A saída de Yoná encerra sua trajetória marcada por intensidade e embates dentro da casa. A advogada foi indicada à Roça após receber 11 votos na etapa “Cara a Cara” e disputar a permanência com Rayane e Tamires.
A eliminação altera o panorama de alianças e posicionamentos no jogo, abrindo espaço para os participantes remanescentes reagirem e reposicionarem suas estratégias.
Adriane Galisteu frisou que, apesar da eliminação, Yoná fez um bom jogo e que a votação desta semana foi das mais equilibradas da edição.
No discurso de despedida, Yoná questionou a dinâmica de jogo e afirmou: “Não vim para isso… não vim para passar tudo isso e sair assim não”, em referência à chamada “política da boa vizinhança” que, segundo ela, prevalece em realities.