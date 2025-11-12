Enqute Uol A Fazenda 17: com Yoná eliminada, Wallas é mais odiado

A saída de Yoná encerra uma trajetória marcada por intensidade e embates dentro da casa. Agora, quem é o mais odiado em A Fazenda 17? / Crédito: Reprodução/R7

A sétima Roça de A Fazenda 17 culminou na eliminação de Yoná Sousa na noite da última quinta-feira, dia 6 de novembro, após obter apenas 31,5% dos votos para permanecer no programa. Durante o anúncio do resultado, a apresentadora Adriane Galisteu destacou que essa Roça atingiu recorde de votação na edição.

A votação registrou 22.010 votos até o momento da apuração parcial, com os candidatos e porcentagens abaixo: Wallas Arrais — 40,43%



Saory Cardoso — 31,94%



Carol Lekker — 6,91%



Duda Wendling — 5,39%



Tamires Assis — 4,54%



Rayane Figliuzzi — 3,93%



Toninho Tornado — 2,20%



Dudu Camargo — 1,47%



Shia Phoenix — 1,00%



Creo Kellab — 0,77%



Matheus Martins — 0,50%



Maria Caporusso — 0,25%



Fabiano Moraes — 0,22%



Walério Araújo — 0,18%



Michelle Barros — 0,13%



Kathy Maravilha — 0,08%



A pesquisa reflete a percepção do público online, e embora não seja o resultado oficial da produção, aponta com clareza que Wallas Arrais lidera o ranking de rejeição até o momento.