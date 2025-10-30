Enquete Uol A Fazenda 17: quem lidera a votação e deve sair hoje

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hojeDisputa pela permanência na sexta roça de A Fazenda 17 segue até o final da noite de hoje; veja os números atualizados da votação parcial da enquete Uol
A sexta roça da temporada de A Fazenda 17 tem disputa acirrada. Os peões Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães são os favoritos para eliminação, decidida por votação em enquete.
Os eliminados serão escolhidos pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 30.
Confira qual participante tem mais chance de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo Uol.
Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol
Após a sequência de empates e desempates, a votação popular aponta para um resultado acirrado. Realizada via enquete no site Uol, os mais de 191 mil votos coletados até o momento de publicação desta matéria indicam:
- Créo: 35,62%
- Fabiano: 35,68%
- Will: 28,69%
Os números indicam uma competição maior entre Créo e Fabiano, sendo o primeiro o mais cotado a sair por uma diferença de quatro centesimais. Com isso, Will tem mais chances de permanecer, com quase 2% de votos a menos que os outros participantes.
A Fazenda 17: formação da roça
A roça foi formada na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 29. Com o tema inspirado no Halloween, Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado competiram pelo chapéu e o comando da sede.
Testando a agilidade, sorte e pontaria dos peões, a dinâmica foi dividida em três etapas. Com elas, Toninho conquistou a imunidade e escapou da eliminação, ganhando o chapéu do Fazendeiro.
A etapa decisiva, na qual os peões giraram uma roleta para multiplicar a pontuação total, fez com que Créo finalizasse a prova com 120 e Fabiano com 90 pontos, sendo o segundo confirmado para a eliminatória.
O primeiro foi Will, indicado à roça pela Fazendeira da Semana, Michelle Barros. Após a vitória com os 360 pontos conquistados na roleta multiplicadora, Toninho assumiu o posto da jornalista.
Fazenda 17: análise do cenário e como votar na enquete
O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da sexta roça da temporada. O trio Créo, Fabiano e Will foi definido na noite de quarta-feira, 29, depois que Toninho Tornado venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.
A parcial da enquete indica uma disputa acirrada, a qual qualquer um dos três pode ser eliminado. No entanto, Will aparece como o menos votado e Créo como o escolhido.
O resultado da eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site oficial. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.