Enquete Uol A Fazenda 17: quem lidera a votação e deve sair hoje

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hoje

Disputa pela permanência na sexta roça de A Fazenda 17 segue até o final da noite de hoje; veja os números atualizados da votação parcial da enquete Uol
A sexta roça da temporada de A Fazenda 17 tem disputa acirrada. Os peões Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães são os favoritos para eliminação, decidida por votação em enquete.

Os eliminados serão escolhidos pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 30.

Confira qual participante tem mais chance de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo Uol.

Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol

Após a sequência de empates e desempates, a votação popular aponta para um resultado acirrado. Realizada via enquete no site Uol, os mais de 191 mil votos coletados até o momento de publicação desta matéria indicam:

  • Créo: 35,62%
  • Fabiano: 35,68%
  • Will: 28,69%

Os números indicam uma competição maior entre Créo e Fabiano, sendo o primeiro o mais cotado a sair por uma diferença de quatro centesimais. Com isso, Will tem mais chances de permanecer, com quase 2% de votos a menos que os outros participantes.

A Fazenda 17: formação da roça

A roça foi formada na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 29. Com o tema inspirado no Halloween, Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado competiram pelo chapéu e o comando da sede.

Testando a agilidade, sorte e pontaria dos peões, a dinâmica foi dividida em três etapas. Com elas, Toninho conquistou a imunidade e escapou da eliminação, ganhando o chapéu do Fazendeiro.

A etapa decisiva, na qual os peões giraram uma roleta para multiplicar a pontuação total, fez com que Créo finalizasse a prova com 120 e Fabiano com 90 pontos, sendo o segundo confirmado para a eliminatória. 

O primeiro foi Will, indicado à roça pela Fazendeira da Semana, Michelle Barros. Após a vitória com os 360 pontos conquistados na roleta multiplicadora, Toninho assumiu o posto da jornalista. 

Fazenda 17: análise do cenário e como votar na enquete

O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da sexta roça da temporada. O trio Créo, Fabiano e Will foi definido na noite de quarta-feira, 29, depois que Toninho Tornado venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.

A parcial da enquete indica uma disputa acirrada, a qual qualquer um dos três pode ser eliminado. No entanto, Will aparece como o menos votado e Créo como o escolhido. 

O resultado da eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.

Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site oficial. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

