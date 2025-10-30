Enquete Uol A Fazenda 17: quem lidera a votação e deve sair hoje

O trio Will, Fabiano e Créo foi definido para a sexta roça em A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução/R7

A sexta roça da temporada de A Fazenda 17 tem disputa acirrada. Os peões Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães são os favoritos para eliminação, decidida por votação em enquete. Os eliminados serão escolhidos pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 30.

Confira qual participante tem mais chance de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo Uol. Leia mais Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Créo, Fabiano ou Will? Vote Sobre o assunto Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Créo, Fabiano ou Will? Vote Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol Após a sequência de empates e desempates, a votação popular aponta para um resultado acirrado. Realizada via enquete no site Uol, os mais de 191 mil votos coletados até o momento de publicação desta matéria indicam: Créo: 35,62%

35,62% Fabiano: 35,68%

35,68% Will: 28,69% Os números indicam uma competição maior entre Créo e Fabiano, sendo o primeiro o mais cotado a sair por uma diferença de quatro centesimais. Com isso, Will tem mais chances de permanecer, com quase 2% de votos a menos que os outros participantes.

A Fazenda 17: formação da roça A roça foi formada na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 29. Com o tema inspirado no Halloween, Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado competiram pelo chapéu e o comando da sede. Testando a agilidade, sorte e pontaria dos peões, a dinâmica foi dividida em três etapas. Com elas, Toninho conquistou a imunidade e escapou da eliminação, ganhando o chapéu do Fazendeiro. A etapa decisiva, na qual os peões giraram uma roleta para multiplicar a pontuação total, fez com que Créo finalizasse a prova com 120 e Fabiano com 90 pontos, sendo o segundo confirmado para a eliminatória.

O primeiro foi Will, indicado à roça pela Fazendeira da Semana, Michelle Barros. Após a vitória com os 360 pontos conquistados na roleta multiplicadora, Toninho assumiu o posto da jornalista. Fazenda 17: análise do cenário e como votar na enquete O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da sexta roça da temporada. O trio Créo, Fabiano e Will foi definido na noite de quarta-feira, 29, depois que Toninho Tornado venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação. A parcial da enquete indica uma disputa acirrada, a qual qualquer um dos três pode ser eliminado. No entanto, Will aparece como o menos votado e Créo como o escolhido.