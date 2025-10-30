Enquete Uol A Fazenda 17: parcial atualiza empate; quem sai?

Após uma disputa acirrada na Prova do Fazendeiro, a 6ª Roça de A Fazenda 17 está oficialmente definida. Veja parcial / Crédito: Reprodução / Instagram @adrianegalisteu

A 6ª Roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções. Após uma Prova do Fazendeiro intensa e cheia de surpresas, Toninho Tornado conquistou o cobiçado chapéu e garantiu mais uma semana de imunidade no jogo. Com isso, Will Guimarães, Créo Kellab e Fabiano Moraes seguem na disputa pelo voto do público para continuar no reality rural.

A última etapa trouxe ainda mais emoção com a “roleta de bônus”, que podia multiplicar ou reduzir as pontuações. Após uma disputa acirrada, Toninho e Créo avançaram para a fase final, mas foi Toninho Tornado quem levou a melhor, tornando-se o novo Fazendeiro da Semana. Leia mais Enquete Uol A Fazenda 17: veja agora quem é o favorito após 5ª eliminação Sobre o assunto Enquete Uol A Fazenda 17: veja agora quem é o favorito após 5ª eliminação Enquete Uol: quem deve sair da Fazenda 17? Vote agora na enquete O POVO e diga quem deve sair do reality rural. Crédito: Reprodução/R7

A enquete do Uol, que já ultrapassa 113 mil votos, indica um cenário equilibrado entre as preferências do público para qual participante da 6ª Roça deve continuar no reality. Veja o resultado parcial atualizado: Créo Kellab: 33,92%



Fabiano Moraes: 33,92%

Will Guimarães: 32,16% A votação oficial ocorre no portal da Record, mas a parcial da Uol serve como termômetro da opinião do público e mostra que qualquer um dos três pode deixar o reality nesta semana.

