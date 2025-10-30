Enquete Uol A Fazenda 17: parcial atualiza empate; quem sai?

Enquete Uol A Fazenda 17: parcial atualizada indica empate; quem sai hoje?Will Guimarães, Créo Kellab e Fabiano Moraes disputam a permanência no reality rural; diferença entre eles na enquete Uol é pequena
A 6ª Roça de A Fazenda 17 está formada e promete fortes emoções. Após uma Prova do Fazendeiro intensa e cheia de surpresas, Toninho Tornado conquistou o cobiçado chapéu e garantiu mais uma semana de imunidade no jogo.
Com isso, Will Guimarães, Créo Kellab e Fabiano Moraes seguem na disputa pelo voto do público para continuar no reality rural.
O público já está votando nas enquetes online, e os resultados parciais apontam uma eliminação apertada. A diferença entre os três roceiros é mínima, o que aumenta ainda mais a expectativa para o anúncio oficial do eliminado na noite desta quinta-feira, 30.
A Fazenda 17: como foi a Prova do Fazendeiro
A disputa pela liderança da semana aconteceu na quarta-feira, 29, e teve clima de Halloween. A prova testou a agilidade, a sorte e a precisão dos peões Créo, Fabiano e Toninho; já que Will foi vetado durante a formação da Roça.
O cenário da prova contava com um grande caldeirão repleto de bolinhas coloridas que representavam “doces” com pontuações diferentes. Os competidores precisavam acertar alvos giratórios com o nome dos adversários e, em seguida, somar seus pontos.
A última etapa trouxe ainda mais emoção com a “roleta de bônus”, que podia multiplicar ou reduzir as pontuações. Após uma disputa acirrada, Toninho e Créo avançaram para a fase final, mas foi Toninho Tornado quem levou a melhor, tornando-se o novo Fazendeiro da Semana.
Enquete Uol: quem deve sair da Fazenda 17?
A enquete do Uol, que já ultrapassa 113 mil votos, indica um cenário equilibrado entre as preferências do público para qual participante da 6ª Roça deve continuar no reality. Veja o resultado parcial atualizado:
- Créo Kellab: 33,92%
- Fabiano Moraes: 33,92%
- Will Guimarães: 32,16%
A votação oficial ocorre no portal da Record, mas a parcial da Uol serve como termômetro da opinião do público e mostra que qualquer um dos três pode deixar o reality nesta semana.

Como votar em A Fazenda 17
Para participar da votação oficial e ajudar a decidir quem sai de A Fazenda 17, basta acessar o site, escolher o participante que você quer que fique no programa e confirmar o voto.
O processo é gratuito e pode ser repetido quantas vezes o público desejar até o encerramento da votação, minutos antes do programa ao vivo desta quinta-feira.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente