Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Créo, Fabiano ou Will? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Créo, Fabiano ou Will? VoteApós a vitória de Toninho Tornado na Prova do Fazendeiro, a 6ª Roça está formada. Vote na enquete e descubra quem deve deixar A Fazenda 17 nesta semana
A 6ª Roça de A Fazenda 17 está oficialmente definida. Depois de uma disputa acirrada na Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta-feira, 29, Toninho Tornado garantiu o chapéu mais cobiçado do reality e escapou da berlinda.
Agora, Will Guimarães, Créo Kellab e Fabiano Moraes enfrentam o voto popular para continuar na competição do reality rural.
O público já começou a se mobilizar, e as enquetes online indicam uma disputa equilibrada entre os três roceiros. Vote e ajude a decidir quem deve sair de A Fazenda 17.
A Fazenda 17: como foi a Prova do Fazendeiro
A Prova do Fazendeiro trouxe um clima de Halloween e testou a agilidade, sorte e precisão dos peões. Apenas Créo, Fabiano e Toninho participaram da disputa, já que Will foi vetado durante a formação da Roça, na terça-feira, 28.
No cenário montado para a prova, os participantes enfrentaram um grande caldeirão cheio de “doces”, representados por bolinhas coloridas com pontuações diferentes. A dinâmica exigia que eles acertassem alvos giratórios com o nome dos adversários e depois contabilizassem os pontos, separados por cor.
Após essa fase, veio o momento decisivo: a roleta de bônus, que podia multiplicar ou reduzir a pontuação de cada competidor. O resultado final classificou Créo e Toninho para a rodada final, enquanto Fabiano ficou de fora.
Na última etapa, Toninho se destacou e conquistou o título de Fazendeiro da Semana, garantindo imunidade e o comando das tarefas na sede.
Quem deve sair da Roça hoje, 30? Vote na enquete
Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve sair da Roça de A Fazenda 17.