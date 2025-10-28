Halloween 2025: veja onde rolam as melhores festas em Fortaleza

Halloween 2025 em Fortaleza: veja festas e eventos imperdíveisBares, casas noturnas e restaurantes comemoram o Dia das Bruxas em Fortaleza; confira a programação de sexta, dia 31, e dicas de fantasia
O Dia das Bruxas, ou Halloween, é comemorado no dia 31 de outubro no mundo todo. Fantasias e maquiagens elaboradas, remetendo a um personagem ou não, são usados na data.
Misturando o evento com música e comida, bares, restaurantes e casas noturnas promovem festas em comemoração ao Halloween em Fortaleza.
Confira, a seguir, uma programação de onde curtir na Cidade nesta sexta, 31.
Halloween do Radar - Edição Nightmare Party
No Radar Pub, localizado no bairro Meireles, terá a apresentação do cantor de forró Matheus Ximenes e uma competição de melhor fantasia. O primeiro lugar ganhará R$ 400 em consumação.
- Horário: a partir das 20h
- Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)
- Ingressos: a partir de R$ 40, por meio da plataforma Zig
- Mais informações: @radar.pub
Halloween da Fever
O grupo de DJs Trio Fever estará no The Lights Bar, no Benfica. A lista completa da programação ainda não foi divulgada.
- Horário: a partir das 22h
- Onde: The Lights Bar (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Ingressos: gratuitos na permanência até às 23h30. Lote 1 (noite toda) R$ 10 e Lote 2 (revertido em consumo) R$ 20. Venda por meio da plataforma Sympla
- Mais informações: @thelightsbar
Hallowzú 2025
Na sua terceira edição no Zúque Drink Bar, na Aldeota, conta com a presença de quatro DJs: Los Gringos, com DJ Carol Estrada e DJ Billy Gringo, das 19h às 22h; DJ Sávio Machado, das 22h à 0h; e DJ Will, de 0h às 2h.
A sua programação também conta com a competição de melhor fantasia. O primeiro lugar leva R$ 200 de consumação.
Além disso, terá happy hour até às 20h.
- Horário: a partir das 18h
- Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouveia, 1168 - Aldeota)
- Ingressos: R$ 30, por meio da plataforma Olkeey Experiences
- Mais informações: @zuquedrinkbar
Bloco Emo - Baile de Máscara de Halloween
Com a banda rock No Fake ao vivo, a casa noturna Vibe 085 promoverá uma noite de fantasia e máscaras.
Localizada na Praia de Iracema, conta também com os ritmos do Nu-Metal, Pop-Punk e Emo na sessão de DJ.
Além disso, terá uma decoração temática; shot de entrada, o Welcome Blood Shot; e a clássica brincadeira feita na data, “Gostosuras ou Travessuras?”, conhecida pela dinâmica de bater de porta em porta pedindo doces e, caso contrário, fará travessuras.
- Horário: a partir das 21h
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Ingressos: R$ 25 (lote 1) e R$ 30 (lote 2), pela plataforma Sympla
- Mais informações: @vibe085pub
Metal Legends - Halloween Edition
O Esconderijo Rock Pub, no bairro Damas, próximo ao Benfica, terá uma noite de metal com as músicas da banda Iron Maiden pelo cover Flight 666; a Trailblazers, como cover das bandas HammerFall e Helloween; e a Infinite, como tributo da banda Stratovarius.
A sua programação também conta com um concurso de melhor fantasia e drinks exclusivos e temáticos para o evento.
- Horário: a partir das 20h
- Onde: Esconderijo Rock Pub (avenida João Pessoa, 4558 – Bairro Damas)
- Ingressos: R$ 15 (individual), pela plataforma Sympla
- Mais informações: @esconderijo.rockpub
Halloween no Bulls
Com programação desde terça, 28, o Bulls Beer House, com sedes na Parquelândia e na Aldeota, traz uma noite de tributos do rock no dia 31.
Na Parquelândia, a partir das 19h, terá covers das bandas Motley Crue, pela banda The Dirt, e Slipknot, pela banda Adrenaline.
Já na Aldeota, acontecerão tributos ao Iron Maiden, pela The Troopers, ao Black Sabath e ao vocalista Ozzy Osbourne, ambos pela O Tritono.
- Horário: a partir das 19h
- Onde: Bulls Beer House (rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota e rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia)
- Ingressos: entrada gratuita, mas deve ser reservada uma mesa em antecedência ao dia escolhido pelo link disponível no Instagram
- Mais informações: @bullsbeerhouse
Halloween 2025: dicas de fantasia
Muitas festas de Dia das Bruxas contam com um concurso de fantasia. Algumas pessoas passam o ano com uma produção em mente, enquanto outras não pensam sobre a roupa até o dia da festa.
Veja algumas dicas para se vestir para uma festa de Halloween, separadas pelo O POVO:
- Busque pelo o que faz sucesso no momento: Wandinha e as bruxas de Wicked, Elphaba e Glinda, são algumas sugestões;
- Use o que já tem no guarda-roupa;
- Para quem não quer usar uma fantasia em si, use as cores da festa: preto, laranja, roxo e amarelo são as principais;
- Invista em maquiagem, caso não queira vestir algo muito elaborado: fazer um rosto de caveira é uma sugestão;
- Use acessórios temáticos de Halloween, como um chapéu de bruxa.