Ex-BBB Isabelle compra casa para mãe: ‘Tirei do aluguel’

Isabelle Nogueira, ex-participante do BBB 24, compra casa para mãe após fim do reality da Globo

A ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Isabelle Nogueira compartilhou ter realizado uma nova conquista após a saída do reality. Terceira colocada no programa da Globo, a manauara revelou ter comprado uma casa para a mãe.

“Estou muito feliz que eu tirei minha mãe do aluguel. Era o meu sonho, porque a gente sofreu muito a vida inteira com aluguel”, disse Isabelle em entrevista ao Gshow. A dançarina acrescenta que a compra da casa era um dos dois objetivos que tinha ao entrar no programa.

