A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade está indicada na 1ª roça; quem vai se livrar?

Ainda, Tonzão escolheu o poder do lampião branco e Darlan ficou com o lampião laranja, cujo poder é trocar um peão da sede por um morador da Baia.

A primeira pessoa a ir para a Roça foi Rachel Sheherazade, indicada pelo fazendeiro Yuri. “Ela tem pouca interação com o pessoal da sede…a gente está aqui para ter uma troca com cada um”, disse Yuri durante a explicação sobre o motivo do voto.

Rachel discordou da justificativa de Yuri: "Eu não preciso forçar a minha presença no grupo dele".

Tonzão ficou com o poder branco e escolheu Kamila para compartilhar o poder com ele. Assim, o voto deles teve peso dois.

Eles votaram em Lucas, que foi o mais votado e foi o próximo a ir para a Roça. Então, ele puxou Nathalia para a berlinda também.

Cariúcha ameaçou Lucas durante a votação: “Se eu trouxer tuas coisas lá de fora pra cá, eu acabo com tudo.”

A Fazenda 2023: Peões realizam dinâmica para escolherem a quarta vaga da Roça

Os participantes do reality realizaram a dinâmica “Resta Um”, para escolherem a quarta pessoa que iria para a Roça. Nela, cada um teve que escolher um participante para salvar até que só restasse um. Os peões imunes e o fazendeiro não votaram. O peão que restou foi André Gonçalves.