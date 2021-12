Sem saber da morte de Marília Mendonça, Rico pede show da cantora

A final de "A Fazenda 13" irá acontecer nesta quinta-feira, 16 de dezembro, e Bil Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao especularem quem será responsável pela apresentação musical, Rico pediu que a Marília Mendonça estivesse presente, sem saber que a cantora morreu em um acidente de avião.

Após a definição dos finalistas, os peões foram surpreendidos com a notícia de que a festa aconteceria ainda na terça, 14. Ao esperar o início do evento, eles relembraram a final do "Big Brother Brasil", que contou com shows dos ex-participantes. Pocah, Projota", citou Rico. "Lucas Penteado", acrescentou Bil. "Queria uma sofrência, Marília Mendonça", declarou Rico.

A cantora morreu no dia 5 de novembro, quando o avião em que estava caiu em Minas Gerais. Marília estava a caminho de Caratinga, onde faria um show. Após sua morte, ela se tornou a artista mais ouvida nos streamings globais, com 28,6 milhões de streams.



Com a saída de Dynho e Sthe, veja quem são os finalistas de A Fazenda 13:

Rico Melquiades



Arcrebiano (Bil Araújo) - finalista



Marina Ferrari - finalista



Solange Gomes



A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

Sétimo eliminado: Erasmo Viana

Oitavo eliminado: Tiago Piquilo

Nona eliminada: Valentina

Décimo eliminado: Gui Araújo

Décima primeira eliminada: Dayane Mello

Décima segunda eliminada: Mileide Mihaile

Décimo terceiro e décima quarta eliminada: MC Gui e Aline Mineiro

Décimo quinto e décima sexta eliminada: Dynho Alves e Sthe Matos

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araujo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

Décima segunda semana: Rico Melquíades

Décima terceira semana: Dynho Alves

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago Piquilo



Nona semana: Rico Melquiades

Décima semana: Dynho

Décima primeira semana: Aline Mineiro

Décima segunda semana: Sthe Matos



