Briga, choro e climão: o que aconteceu após saída de Sthe e Dynho

Na última terça-feira, 14 de dezembro, Sthe Matos e Dynho Alves foram eliminados de "A Fazenda 13". Ao saírem do programa, os dois descobriram o fim de seus relacionamentos devido a postura que adotaram dentro do programa. O resultado foi briga no camarim, choro e clima pesado durante a festa que contou com a presença de todo o elenco dessa temporada.

Durante o reality, Dynho e Sthe se aproximaram e a troca de carinho entre os dois incomodou Mirella, que era casada com Dynho, e Victor Igoh, que era noivo de Sthe. Com isso, tanto Mirella quanto Igoh anunciaram o fim do relacionamento, mas devido ao confinamento, Sthe e Dynho só souberam da notícia ao serem eliminados do programa.

Dynho e Sthe foram eliminados com apenas 1,89% e 10,45%, respectivamente. Era esperado que os dois fossem até a Cabine de Descompressão, onde os eliminados batem um papo sobre sua trajetória no programa. No entanto, o programa foi cancelado de última hora pela Record, que anunciou a live para esta quarta, 15, às 13h.

Durante o programa "A Fazenda News", Dani Bavoso chegou a afirmar que Dynho estava "armando um barraco" e "querendo brigar com geral" no camarim, enquanto Sthe estava chorando em seu camarim. Durante a festa que reuniu todo o elenco, após a eliminação, ambos estavam visivelmente abalados e os colegas de reality tentaram tranquilizá-los.

"Todo mundo tinha que conversar. Mano, a gente parece que fica irreconhecível dentro dessa p****. As coisas que são clipadas e passadas para a grande massa é um trecho muito pequeno da nossa vivência aqui dentro, tá ligado? São montadas de uma forma que cause impacto em quem está vendo, tá ligado? Não digo que é um personagem que essa é a nossa vida real, mas a gente vai ter que encarar a parada que a gente fez como um dos núcleos da nossa vida", disse Gui Araújo.

"Todo mundo teve algum B.O. Todo mundo teve que se resolver com alguma coisa. Todo mundo, mano, em algum momento foi tirado de contexto. Não tirando a parcela de culpa que temos de diversas coisas", acrescentou MC Gui. "Falei com todo mundo, mano. Tá todo mundo esperando pra conversar e trocar ideia com você. A galera te ama pra c******", afirmou Gui Araújo.

Depois foi exibida uma conversa de Dayane Mello com Sthe. "Você tá com a sua mente tranquila?", perguntou a modelo. "Como eu vou ficar tranquila se minha vida tá assim", desabafou a influenciadora digital. "Não, calma. Mas o que você fez aqui dentro, você tá em paz?", Dayane insistiu. "Claro, eu tenho consciência do que eu fiz aqui dentro", Sthe pontuou.

