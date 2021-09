Liziane é eliminada em A Fazenda 2021 após roça com Solange e Nego do Borel

Ela recebeu 26,15% dos votos para permanência no reality rural da TV Record, sendo a menos votada para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Saída acontece após desistência de Medrado

A influencer Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada da 13º edição de A Fazenda nessa quinta-feira, 23 de setembro (23/09). Na roça da semana, ela enfrentou Solange Gomes e Nego do Borel. Na disputa pelo votos para permanência na casa, entretanto, Liziane foi a menos votada, com 26,15% de preferência do público.

A votação foi encerrada pouco depois da 23h44min desta quinta-feira, 23. Nego do Borel foi o mais votado para continuar no reality, com 47,41%. Em seguida, veio a peoa Solange Gomes, que recebeu 26,55% dos votos do público para continuar no jogo.

Solange foi a primeira anunciada a voltar para a sede. O retorno de Solange até a sede foi comemorado pelos peões. Ela recebeu abraços de Dayane e de Erika, fazendeira da semana. "Não mudo minha essência. Sou eu!", comemorou a participante. Entretanto, Galisteu deixou claro que a ordem de anúncio não teve relação com a votação.

A Fazenda 2021: quem é Liziane Gutierrez?

A modelo e influencer Liziane Gutierrez, de 35 anos, ganhou notoriedade em julho deste ano, após desacatar agentes da Vigilância Sanitária, durante a interrupção de uma festa clandestina, em São Paulo. Por meio de um vídeo publicado pelo deputado Alexandre Frota, a modelo foi flagrado proferindo xingamentos contra os agentes da polícia devido a fiscalização que resultou no encerramento da festa com 500 pessoas no Jardins, bairro nobre de São Paulo. Nas filmagens é possível ouvir Liziane mandando os policiais irem fiscalizar as festas na favela.

A ex-participante também protagonizou a primeira briga da edição de 2021. Após beber na festa, a influencer acusou Nego do Borel de estar "fazendo VT" com Tati Quebra Barraco na primeira festa do programa. No dia seguinte, durante conversa com os peões da sede, o cantor imitou as feições faciais de Liziane e a chamou de coringa. Liziane foi alvo de ataques virtuais devido a sua aparência desde quando entrou no programa. A modelo passou por problemas com procedimentos estéticos mal sucedidos.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

A votação iniciou pelo participante Bil Araújo que venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo. Podendo ficar apenas um, o ex-BBB optou pela chama amarela e teve que escolher entre uma imunidade, ou R$ 10 mil - ele ficou com o dinheiro. O poder da chama vermelha foi repassado para o Victor, que pode alterar dois participantes da baia - ele tirou Dayane e Liziane e colocou Solange e Nego do Borel.

Em seguida, o fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou o Nego do Borel direto à roça. "A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa", afirmou. Nego não demonstrou surpresa. "Eu esperava desde o primeiro dia que ele pegou o chapéu do fazendeiro", declarou.

Gui Araújo não foi o único peão imune na votação. Aline Mineiro ganhou uma imunidade na primeira dinâmica da temporada, e Sthe, vencedora do paiol, recebeu o mesmo privilégio. Porém, todos puderam votar.

Durante a votação ocorreu um empate - Liziane Gutierrez e Dayane Melo receberam 4 votos cada. O fazendeiro da semana, Gui Araujo, teve que desempatar. Ele salvou Dayane e colocou Liziane na roça. A modelo, por sua vez, puxou Solange da baia direto para o banco da roça.

Sendo a terceira participante a ocupar uma vaga na roça, Solange iniciou o resta um. Na dinâmica, Erika sobrou e ocupou o quarto e último lugar da roça. Automaticamente, Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika formaram a primeira roça do reality rural A Fazenda 2021. Posteriormente, Erika saiu da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano

