A Fazenda 13: MC Mirella comenta 'agito' em edredom de Dynho e Sthe

Mc Mirella, ex-esposa do participante de A Fazenda 2021, Dynho Alves, compartilhou um tweet com teor de indireta após ver a cena em que o funkeiro e a participante Sthé aparecem cobertos por um edredom e movimentos estranhos o fazem mexer continuamente. "Eita que os cobertores agitaram", escreveu Mirella no seu perfil oficial no Twitter nesta quinta-feira, 9.

No vídeo que repercutiu na web, Sthe e Dynho aparecem deitados sozinhos na casa da árvore cobertos por um edredom. No entanto, movimentos contínuos fizeram com que os telespectadores do reality show levantassem suspeitas sobre o que de fato estava acontecendo por baixo da coberta. Não é possível afirmar se os movimentos são atos sexuais ou se são apenas joelhos inquietos.

Essa não é a primeira vez que os participantes protagonizam cenas curiosas juntos. Devido a essa aproximação excessiva e troca de carícias, Mirella, que até então estava casada com Dynho, pediu recentemente o divórcio por reprovar as atitudes do cantor dentro do confinamento com a influencer baiana. Em um outro tweet, a cantora afirma ter feito a escolha certa. "Hoje eu acordei com a real leveza e certeza das minhas escolhas e decisões", disse.

Devido a repercussão do assunto, Vitor Igor, noivo da peõa Sthé, também decidiu romper o noivado com a digital influencer. Em seu perfil oficial do Instagram, Vitor anunciou o término. "Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane Matos chegou ao fim", esclareceu para os fãs através das redes sociais.

