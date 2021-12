Mileide Mihaile se declara à mãe de Safadão após saber de apoio

A empresária foi eliminada com 32,38% dos votos e ficou surpresa ao saber que a ex-sogra puxou mutirão para que ela permanecesse no programa

Após ser eliminada na 12ª roça de "A Fazenda 13", Mileide Mihaile ficou surpresa com o apoio da ex-sogra Dona Bil durante sua participação no reality. A empresária também relembrou seu incômodo quando Solange Gomes mencionou a pensão que o filho de Mileide, Yudhy, recebe de Wesley Safadão.

Mileide acabou na roça após Dynho Alves, que recebeu o poder da chama vermelha de Sthe Matos, teve a chance de trocar um peão da roça por outro que não havia sido indicado. Foi então que escolheu salvar Bil Araújo e colocar Mileide em seu lugar. Com isso, a mãe de Wesley Safadão puxou mutirão para ajudar a ex-nora a escapar de sua primeira roça, o que acabou não dando certo.

Mileide saiu com 32,38% dos votos em uma disputa muito acirrada. Aline recebeu 35,14% dos votos, enquanto Solange ficou com 32,48%. Apesar de ter saído, a empresário mostrou sua gratidão ao apoio da ex-sogra. "Aí, Bil. I love you so much (Te amo muito)!", declarou. "Esperava?", perguntou o apresentador Lucas Selfie. "Não esperava. Que coisa boa. Então, a minha preocupação já está sanada", disse.

Ao relembrar os desentendimentos com Solange, Mileide acredita que a peoa queria causar um barraco. "Ela quis usar isso como se eu fosse me desestabilizar e talvez explodir. Acho que ela buscava algo de mim que eu não podia dar pra ela. Eu sou assim e esse é o meu jeito. Não tinha como ser ela", declarou.

