Enquete Roça A Fazenda 13: quem deve ficar? Erasmo, Solange ou Rico? Vote

Os peões formaram a sétima Roça do reality rural da Record TV após vitória de Marina Ferrari na Prova do Fazendeiro. Vote na enquete e escolha que participante deve ficar em A Fazenda 2021

Em A Fazenda 2021, com a vitória de Marina Ferrari na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 3 de novembro (03/11), a influencer escapa da berlinda e a sétima Roça do programa fica entre três participantes: Erasmo Viana, Solange e Rico. Um deles será o menos votado pelo público para permanecer no jogo pelo R$ 1,5 milhão. Na Fazenda, o voto é para ficar e a eliminação acontece hoje, quinta, 4 de novembro (04/11).

Sobre o assunto 'Tu conhece Wakanda?': motorista de ônibus viraliza ao dirigir brincando com passageiros

Voz do hit "Coração Cachorro", Matheus Fernandes já atuou na política

Ludmilla remove Anitta de capa do single "Favela Chegou" após briga

Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, quinta, 4

Enquete A Fazenda 2021: quem deve ficar no reality show? Vote

Enquete Roça A Fazenda 13: quem deve ficar? Erasmo Viana Solange Gomes Rico Melquiades





*Resultado não interfere no reality show da Record TV

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro de hoje?

Na Prova do Fazendeiro desta semana, os peões tinham a missão de acertar bolas em uma cama de gato nas plataformas. Um total de dez bolas deveriam ser acertadas: seis na mesa, três em cada caixote e uma no buraco. O peão que acertasse primeiro ganharia o chapéu do Fazendeiro. Veja mais sobre a prova clicando aqui.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Tiago Piquilo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com a chama amarela. O cantor entregou a chama vermelha para Erasmo. A fazendeira da semana, Sthe Matos, indicou Rico Melquíades para a berlinda.

Pela chama vermelha, Erasmo poderia trocar quatro integrantes da baia com outros quatro da sede. As escolhas foram de Dayane, Dynho, Mileide e Solange; trocadas por ele próprio, Bil, Gui Araujo e Marina. Os integrantes da baia são imunes na votação individual.

Nesta etapa, Dynho e Solange, com cinco indicações cada, empataram. Sthe precisou decidir, e colocou Solange na roça. Ela puxou Erasmo.

No Resta Um, Tiago revelou o poder da chama amarela: salvar três participantes automaticamente. Ele escolheu a si próprio, Aline e Valentina.

Erasmo iniciou o Resta Um salvando MC Gui. Após todos os peões indicarem quem salvariam, Marina Ferrari foi a última roceira da semana. Ela vetou Erasmo de participar da Prova do Fazendeiro.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada



Quarta roça: Victor, Gui e Aline; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui; Lary foi eliminada

Sexta roça: Rico, Tati e MC Gui; Tati foi eliminada

Sétima roça: Erasmo, Solange e Rico; vote em quem deve ficar na enquete acima

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago Piquilo

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

Tags