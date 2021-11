A Fazenda 13: Erasmo Viana é o sétimo eliminado do reality

Ex-esposo de Gabriela Pugliesi foi o menos votado para continuar no jogo em Roça com Rico Melquiades e Solange, não podendo mais continuar no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A última eliminada de A Fazenda foi a funkeira Tati Quebra Barraco

O peão Erasmo Viana foi o oitavo eliminado desta semana em A Fazenda 13. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro (05/11), o influencer fitness foi o menos votado para continuar no reality rural da Record TV em Roça com Rico Melquiades e Solange. Ele ficou apenas com apenas 19,91% dos votos do público Rico foi o preferido para permanecer no jogo, com 56,12%. Na sequência, Solange ganhou 23,97%. Parcial do O POVO apontava a saída do jogador.

O primeiro peão a retornar para a casa foi Rico. O retorno do participante foi bastante comemorado pelas amigas de jogo Aline, Dayane e Valentina. Dentre os que não gostaram do retorno do peão, estiveram a ex-fazendeira Sthe e o ex-BBB Bil Araújo. Já o retorno de Solange foi marcado por muitas lágrimas da peoa e bastante comemorado por Valentina e outros peões que apoiaram Rico. MC Gui foi o mais afetado pela eliminação do peão e ex-colega de confinamento.

A Fazenda: quem é Erasmo Viana?

O modelo de 36 anos ficou nacionalmente conhecido por ser ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi. Juntos há quase quatro anos, o ex-casal anunciou o término em fevereiro deste ano. Saiba mais sobre o peão aqui.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

Sétimo eliminado: Erasmo Viana

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

