A Fazenda 13: com 30,24%, Erika é a terceira eliminada do reality

Ela foi a menos votada para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em Roça com Dayane e Tiago. O último eliminado de A Fazenda foi o ator Mussunzinho

Erika foi a terceira eliminada de A Fazenda 2021 nessa quinta-feira, 07 de outubro (07/10). Ela foi a menos votada para continuar no reality rural da Record TV, com apenas 30,24%. Na roça da semana, ela enfrentou Dayane e Tiago. O sertanejo foi o mais votado para permanecer no jogo, com 36,07%. Dayane recebeu 33,69% dos votos.

Na semana passada, a peoa ganhou o chapéu do Fazendeiro e indicou Mussunzinho para a berlinda - o ator foi o último eliminado do programa até então.

Na volta dos peões para a casa, Dayane foi a primeira a ser salva da Roça e comemorou timidamente ao voltar para a sede. A peoa foi recebida com abraços de Rico, mas desdém de Bil Araújo e MC Gui.

Já na volta de Tiago, grande parte dos peões do 'grupão' comemoraram a volta do sertanejo a casa. Tati Quebra Barraco falou palavrões e direcionou sua vitória a Rico Melquiades, o Fazendeiro da semana e amigo da ex-parceiro da peoa no reality. Erasmo, Dynho e Gui Araújo comemoraram o retorno do peão, que fez uma cirurgia de aumento peniano. "Ainda bem que o chapéu de Fazendeiro só dura seis dias!", citou MC Gui, referindo-se ao cargo mais alto do reality ocupado por seu rival.

A Fazenda 2021: quem é Erika Schneider?

A modelo é ex-dançarina do Domingão do Faustão e foi desligada do balé do programa em janeiro de 2021, após quase oito anos na emissora global. Erika tem 30 anos e já foi apontada como affair do cantor e ex-BBB Rodolffo Matthaus. Na formação da Roça, Erika foi a mais votada da sede, com sete votos, e puxou Tiago Piquilo da Baia.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça?

Não teve resta um na formação dessa terça-feira, 05 de outubro (05/10). O então fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou Rico direto à roça. "Essa pessoa foi a única que tomou algumas punições e causou uma insatisfação na casa e entre outros peões", justificou o influencer. "Eu não estaria justo se tivesse ignorado esses fatos. Mas o resto da casa acaba ficando bem magoada [com as ações dele]". Lista com quem votou em quem pode ser conferida abaixo.

Erasmo aproveitou o momento para relembrar suas desculpas pelas atitudes machistas que teve dentro da casa, além de pedir cessão do assunto. "São causas que devem ser debatidas, compreendidas e respeitadas. Peço desculpas a todas as mulheres do Brasil", disse.

Lary Bottino esteve imune por ter recém chegado ao reality para substituir Medrado. Dois poderes foram utilizados na noite de hoje: a chama dourada ficou na posse de Mileide Mihale, tornando-a imune tanto pela votação do Fazendeiro como pela casa. A chama vermelha ficou na posse de Bil, que teve o poder de escolher a quarta roceira: Day. A modelo vetou Tiago da prova e o peão foi direto para a votação popular.

Roça A Fazenda 13: quem votou em quem?

Gui Araújo indicou Rico

indicou Lary Bottino votou em Erika

votou em Bil votou em MC Gui

votou em Erasmo votou em Erika

votou em Sthe votou em Erasmo

votou em Marina votou em Solange

votou em Victor votou em MC Gui

votou em Rico votou em MC Gui

votou em Tati votou em Erika

votou em Dayane votou em Arcrebiano

votou em Solange votou em Erika

votou em Erika votou em MC Gui

votou em Dynho votou em Erika

votou em Mileide votou em Solange

votou em Aline votou em Dynho

votou em Valentina votou em Bil

votou em MC Gui votou em Erika

votou em Tiago votou em Erika

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

