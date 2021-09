A Fazenda: confirmada no lugar de Medrado, Lary Bottino entra sexta, 1º

Lary Bottino, de 23 anos, é a nova integrante de A Fazenda 13. A informação foi divulgada pela Record durante o programa Balanço Geral de hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/09). A influenciadora digital entrará no programa rural para substituir Fernanda Medrado. Sua entrada na sede será nesta sexta-feira, 1º de outubro (01/10).

Esse não é o primeiro reality show em que Lary Bottino participa. A modelo ganhou notoriedade ao protagonizar diversos barracos em duas edições do "De Férias com o Ex", da MTV. Após sua saída do programa, a jovem carioca continuou nos holofotes da mídia ao iniciar uma amizade com a cantora Anitta, com quem acabou se desentendendo.

O peão Rico Melquiades chegou a comentar dentro da casa que Lary poderia ser a substituta de Medrado, já que ela estava em um grupo de WhatsApp criado pelos participantes. Bottino já está confinada para entrar na casa, mas não se sabe quantas e quais informações externas ela levará para os peões veteranos.

