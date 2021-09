Após expulsão de "A Fazenda", Nego do Borel revela desejo de ir ao BBB

Acusado de abuso sexual contra Dayane Mello, Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" e, desde então, tem usado as redes sociais para se defender e abordar outros assuntos. No Instagram, ele mencionou o interesse em participar do Big Brother Brasil e chegou a marcar o perfil do Boninho, diretor do reality.

Na madrugada desta quinta, 30, o cantor usou o Instagram para responder perguntas feitas pelos seguidores. "Se fosse chamado pro BBB22 tu iria, Nego?", questionou o seguidor. "Tem dúvida? Alô Boninho", respondeu o cantor, marcando o diretor, que não chegou a responder.

Anteriormente, Nego publicou um vídeo em que se defendeu das acusações. “Saí de um reality que eu fiz amizade. Eu estava feliz. Mais uma coisa que eu perdi. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Esse é o racismo na cara da sociedade. É porque eu sou preto? Porque sou funkeiro? Porque vim da favela? Vocês vão tirar a minha vida. Eu estou depressivo, eu estou magoado, eu estou mal. Eu não fiz por maldade”, disse na publicação.

Apesar da polêmica envolvendo a peoa Dayane, o cantor tem demonstrado seu apoio a ela para que vença "A Fazenda 13". Atualmente, Dayane está na roça e Nego já pediu ajuda aos seguidores para que a peoa permaneça no jogo.

