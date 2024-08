Estrela da Casa: programação da segunda semana até terça (27/08)

Os participantes do Estrela da Casa já lançaram seus singles para competir pelo título de Hitmaker; confira programação da segunda semana do programa Crédito: Reprodução/Globo

Com prêmio final de R$ 500 mil, o novo reality show da Globo começou no dia 13 de agosto com a apresentação dos 14 participantes. Para esta segunda semana do programa, os participantes já escolheram suas músicas que irão competir ao prêmio de "Hitmaker". Conforme divulgado pela emissora Globo, cada semana é dividida em três provas: Hitmaker

Estrela da Semana

Dono do Palco Os singles escolhidos pelos artistas para a primeira prova garantirão uma vaga no Festival que acontecerá na terça-feira, 27 de agosto.

Estrela da casa: os singles a prova do "Hitmaker" dessa semana

Todas as quartas-feiras são destinadas à prova do “Hitmaker”, quando os participantes têm que apresentar uma música do próprio repertório. Quem tiver o “single” mais ouvido da semana, vencerá o primeiro jogo. Nesta etapa, o público poderá ajudar os confinados escutando suas músicas nas plataformas de áudio. Lucca foi o primeiro participante a levar o título de Hitmaker, após sua música escolhida, "Cuida Bem Dela", acumular o maior número de reproduções nas plataformas. O goiano conquistou uma vaga no Festival que aconteceu nessa terça-feira, 20.

As músicas escolhidas pelos participantes dessa semana foram: Califfa – Final de Semana

Evellin – Desejo Imortal (It Must Have Been Love)

Gael Vicci – Quase Não Namoro

Leidy Murilho – Girassol

Lucca – Caso Indefinido

Matheus Torres – A Vida É Boa Com Você

MC Mayarah – Chama Ela

Nick Cruz – Carta Aberta

Nicole Louise – Melhor Sozinha

Ramalho – Subirusdoistiozin

Rodrigo Garcia – Não Digita

Thália - Love Love

Unna X - Pilantra Estrela da Casa: dinâmica da segunda semana Quarta Depois do novo Hitmaker ser definido nesta quarta-feira, 21, os cantores vão receber a visita de especialistas do universo musical e participarão de workshops que serão temas dos desafios para garantir o título de “Estrela da Semana”. A Estrela da Semana da primeira semana do programa foi Gael Vicci, após completar a prova no menor tempo. Além da imunidade e do poder de indicação, o ator ganhou um feat. especial com Thiaguinho, convidado do próximo Jam Session. O ganhador da disputa também levou R$ 10 mil e o poder de indicar dois participantes para a Batalha.

Quinta Na quinta-feira, 21, os cantores recebem a visita de especialistas do universo musical e, finalizado o workshop, precisarão desempenhar em grupo um desafio proposto pelos profissionais. Na Estrela da Semana, a prova é individual. O ganhador fica imune, recebe uma vaga para se apresentar no Festival e ainda indica dois participantes para a Batalha.

Sexta Entre os dois cantores indicados pela Estrela da Semana, um pode se salvar da Batalha por meio do Duelo, que acontece às sextas-feiras.

Enquanto a dupla indicada escolhe uma música para se apresentar ao vivo, o público decidide em votação rápida no Gshow quem deve escapar da Batalha. As noites de sexta também garantem a Balada, onde os participantes relaxam e aproveitam as apresentações na casa. Sábado Já aos sábados é preciso vencer uma prova que pode ser semelhante às provas de resistência do Big Brother Brasil para conquistar a recompensa respectiva ao título “Dono do Palco”.

Nick Cruz venceu a última prova e garantiu o posto de Dono do Palco no Estrela da Casa! Ele encarou a terceira e última rodada da disputa contra Thalia e acabou levando a melhor. Além da Imunidade, Nick também conquistou uma vaga para se apresentar no Festival e indicar um de seus colegas de confinamento à Batalha. Domingo No domingo é Ana Clara que anunciará o Hitmaker da semana. Este poderá se apresentar no Festival e ainda receber um mimo dos fãs.