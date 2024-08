Deadpool & Wolverine atinge meio milhão em bilheteria em uma semana

Uma semana após seu lançamento nos cinemas mundiais, “Deadpool & Wolverine” chegou à marca de US$ 545 milhões em bilheteria, segundo o site The Numbers, que registra o desempenho comercial de filmes. O valor equivale a cerca de R$ 3 bilhões, na conversão atual.

US$ 261,2 milhões foram arrecadados apenas nos Estados Unidos e no Canadá. O restante representa a bilheteria no resto do mundo.

