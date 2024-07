Capitão América 4: herói luta contra Hulk Vermelho em 1º trailer

Com cenas de ação, incluindo um embate contra o Hulk Vermelho, o quarto filme do Capitão América ganha seu primeiro trailer

O primeiro trailer de “Capitão América: Admirável Mundo Novo” foi lançado na manhã desta sexta-feira, 12, dando aos fãs vislumbres da trama do quarto filme do herói, e o primeiro de Sam Wilson (Anthony Mackie) com o uniforme estrelado.

No material de divulgação, é mostrado Sam encontrando Thaddeus Ross — o conhecido General Ross —, que agora ocupa a posição de presidente dos Estados Unidos. Ross parece querer que o novo Capitão América se torne um agente do governo estadunidense.

Harrison Ford é o novo Thaddeus Ross nas produções audiovisuais da Marvel. Ele assume o papel após o falecimento do ator William Hurt em 2022, que interpretava o personagem desde o “Incrível Hulk” (2008).