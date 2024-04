Ziraldo já desenhou para a Marvel? Lembre os heróis do cartunista

Ziraldo foi um dos maiores autores de quadrinhos do Brasil. As obras vão além do ‘Menino Maluquinho’, da ‘Turma do Pererê’ e da ‘Revista Pasquim’. Ele era grande fã das histórias de super-heróis, que o inspiraram a começar a carreira como quadrinista, e publicou um livro, ‘Os Zeróis’.

O quadrinista também realizou uma exposição com pinturas sobre o gênero, chamada de ‘Zeróis, Ziraldo na tela grande’. Nelas, personagens icônicos da Marvel e da DC ganham os traços expressivos do brasileiro.

“A minha onda, no início, era fazer histórias em quadrinhos. Monteiro Lobato (que inspirou 'A turma do Pererê') só entra depois. Começo mesmo com Super-Homem, Batman, Capitão América, Fantasma e a Mulher-Maravilha. Esses são os meus favoritos.”, disse Ziraldo ao jornal O Globo, em 2010.