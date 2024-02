As Marvels: onde assistir, elenco e cenas pós crédito

"As Marvels" chegou aos cinemas brasileiros em novembro do ano passado Crédito: Divulgação

O novo filme da Capitã Marvel está disponível para assistir por streaming desde a quarta-feira, 7. O filme chegou aos cinemas brasileiros em novembro do ano passado e o lançamento foi marcado pelos baixos números de bilheteria e opiniões não muito favoráveis da crítica. O longa é o 33º produzido pela Marvel Studios e está na Fase Cinco dentro da cronologia de produções da companhia. Confira a seguir onde assistir, mais sobre a produção, elenco e cena pós crédito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As Marvels: onde assistir

O filme é a mais recente produção do Universo Marvel a chegar no Disney+. É possível assistir o longa apenas se o usuário assinar a plataforma.

Leia Mais: 3 lançamentos imperdíveis do Disney+ em fevereiro As Marvels: sinopse

O planeta natal da raça Kree entra em colapso ambiental após Carol Danvers, a Capitã Marvel (Larson) derrotar a Inteligência Suprema, uma inteligência artificial responsável por liderar os Kree na luta contra os Skrulls. Trinta anos após essa batalha, a tirana Dar-Benn (Zawe Ashton), nova líder do povo alienígena, jura vingança contra Danvers e promete derrotá-la. Para isso, ela causa uma anomalia no espaço abrindo uma fenda temporal usada para viagens rápidas no espaço. Essa perturbação causa um efeito inesperado: os poderes da Capitã Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan, a Ms. Marvel (Vellani) ficam conectados. Juntas, elas devem unir forças para derrotar Dar-Benn e pôr fim ao seu plano de vingança e dominação do universo. As Marvels: conheça o elenco

Brie Larson – Carol Danvers

Brie Larson atua como a protagonista Carol Danvers, a Capitã Marvel. No filme, a personagem se envolve em uma confusão cósmica após seus poderes serem entrelaçados com o da Ms. Marvel e Monica Rambeau. Teyonah Parris – Monica Rambeau

Monica Rambeau foi introduzida ainda criança no MCU, como a filha de Maria Rambeau – a melhor amiga de Carol Danvers – em Capitã Marvel. Já adulta, a personagem estreou na série "WandaVision", onde desenvolve poderes especiais.

Play

Iman Vellani – Kamala Khan

Após conquistar fãs na série Ms. Marvel, Iman está de volta como Kamala Khan em As Marvels. No filme, a heroína interage com sua maior ídola: a Capitã Marvel. Samuel L. Jackson – Nick Fury

Devido à grande importância de Nick Fury na trajetória da Capitã Marvel, o líder da S.A.B.E.R retorna em As Marvels. Zawe Ashton – Dar-Benn

A atriz britânica Zawe Ashton faz sua estreia no MCU como Dar-Benn, a grande vilã de As Marvels. No filme, a antagonista é a líder dos Acusadores no Império Kree.