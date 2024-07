Pai de Miley Cyrus xinga cantora e ex-mulher em áudio vazado; ouça

Com relação conturbada com a família, Billy Ray é criticado após áudio revelar comportamento do músico; artista chama Miley Cyrus de "demônio"

Anteriormente, Firerose afirmou ter sido vítima de "extremo abuso verbal, emocional e psicológico" durante os sete meses de casamento com Billy Ray. O cantor entrou com um pedido de anulação da união em maio deste ano.

Um áudio vazado do músico country Billy Ray Cyrus mostra o cantor criticando a filha, Miley Cyrus; a mãe dela, Tish Cyrus; e a ex-esposa, a australiana Firerose. Na gravação, o artista xinga as mulheres de "p*ta" e "v*dia" .

Trechos revelados pelo portal Daily Mail revelam as agressões verbais de Billy contra a australiana, com quem se casou em 2023. Ele menospreza a ex-esposa e aumenta o tom de voz no decorrer do discurso.

"Se você tivesse deixado isso em paz, agora estou realmente f*dido. Estou irritado pra c*ralho, mais uma vez mostrando que você não vai ouvir", grita o músico

Ele continua com o tom hostil. "Eu não sei quem diabos você pensa que é, mas você não vai ouvir... isso não é nada, é sobre você ser um idiota egoísta", acrescenta.