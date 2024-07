Atores Saoirse Ronan e Jack Lowden se casam em segredo na Escócia

Indicada 4 vezes ao Oscar, Saoirse Ronan se casou "em segredo" com o ator Jack Lowden

O casal de atores Saoirse Ronan e Jack Lowden selaram a união em segredo na última semana. A informação na atualização do status de relacionamento dos artistas foi revelada pelo site britânico Daily Mail no domingo, 28.

De acordo com o noticiário, o casamento foi celebrado com uma cerimônia discreta em Edimburgo, capital da Escócia, no dia 20 de julho.

O momento contou com a presença de familiares e amigos mais próximos dos noivos, sendo mantido em “segredo” até então.