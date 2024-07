Pedro e David Luiz recebem elenco de ‘Deadpool & Wolverine’ no Maracanã

Atores e diretor do filme, que estreitará nos cinemas brasileiros em 25 de julho, fizeram um mini treino no estádio carioca

Palco de grandes nomes do futebol mundial, o Maracanã recebeu, nesta segunda-feira (15), dois fenômenos do cinema. Recebidos por David Luiz e Pedro, jogadores do Flamengo, os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin, além do diretor Shawn Levy, visitaram o estádio carioca. O evento faz parte da turnê global da campanha de divulgação do filme “Deadpool & Wolverine”, que estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros em 25 de julho.

Aliás, durante a visita no Maracanã, o elenco de “Deadpool & Wolverine” participou de um mini treino de futebol ao lado dos jogadores do Flamengo.