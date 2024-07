Deadpool & Wolverine: personagens, classificação, duração e mais

O novo filme de Deadpool, vai trazer uma parceria do anti-herói com o Wolverine Crédito: Reprodução/YouTube/Marvel Brasil

“Deadpool & Wolverine” é o único filme da Marvel em 2024 e marca um momento crítico para a Disney: a empresa impôs um limite para os lançamentos da Marvel nos cinemas por ano. A decisão foi tomada após alguns filmes recentes da Marvel terem números de bilheteria abaixo do esperado. Deadpool & Wolverine: estreia no Brasil Para o Brasil, a estreia está agendada para o dia 25 de julho (quinta-feira), porém, alguns cinemas disponibilizarão a pré-estreia do filme no dia anterior. Portanto, dependendo da disponibilidade do cinema mais próximo, já nesta quarta-feira o filme estará disponível para ser assistido.

Deadpool & Wolverine: quem são os personagens confirmados e rumores Aqui está a lista do elenco de Deadpool e Wolverine até agora. Abaixo estão os personagens confirmados pela Marvel, bem como aqueles que foram anunciados não oficialmente (pela imprensa) para uma participação especial: Ryan Reynolds como Wade Wilson/Deadpool



Hugh Jackman como Logan/Wolverine



Matthew Macfadyen como Sr. Paradoxo



Emma Corrin como Cassandra Nova



Morena Baccarin como Vanessa



Stefan Kapii como Colossus



Brianna Hildebrand como Negasonic Teenage Warhead



Shioli Kutsuna como Yukio



Leslie Uggams como Al Cega (Althea)



Karan Soni como Dopinder



Rob Delaney como Peter



Aaron Stanford como Pyro



Dafne Keen como X-23



Wunmi Mosaku como Hunter B-15



Jennifer Garner como Elektra Na frente dos recém-chegados, Macfadyen irá interpretar o Sr. Paradox, um novo agente da Time Variance Authority (TVA), o que adiciona grandes laços entre Deadpool 3 e a segunda temporada de Loki. Ele não é o único retorno à última série do Disney +; um comercial de TV de 21 de julho confirmou que Hunter B-15, de Wunmi Mosaku, também fará uma aparição surpresa. Taylor Swift em 'Deadpool 3’? Ator fala sobre boatos com cantora; SAIBA MAIS

Quanto aos novos rostos, Emma Corrin estará interpretando a vilã principal do filme, Cassandra Nova, a irmã gêmea biológica de Charles Xavier (o fundador dos X-Men) e uma telepata incrivelmente perigosa que usa seus poderes para propósitos destrutivos. Dado o escopo multiversal deste filme, podemos esperar que outros personagens dos X-Men e do extinto universo Fox façam uma participação especial. A primeira delas é X-23, também conhecida como Laura, de Logan.