Marvel demite Jonathan Majors após condenação por assédio e agressão

Nesta segunda-feira, 18, o estúdio Marvel demitiu o ator Jonathan Majors, após ser declarado culpado em julgamento por agredir e assediar a ex-namorada Grace Jabbari.

No dia 25 de março, o astro de Hollywood foi preso após agredir a dançarina, mas saiu sob custódia no dia seguinte. A demissão foi confirmada por um representante da empresa em contato com o site Variety, especializado na indústria cinematográfica.

O ator também foi considerado culpado em julgamento por agressão imprudente de terceiro grau e assédio, mas foi considerado inocente de outras duas acusações semelhantes. A sentença final será anunciada em fevereiro de 2024 pela Justiça dos Estados Unidos.