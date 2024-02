'Quarteto Fantástico': Marvel divulga elenco de novo filme

A Marvel Studios divulgou nesta quarta-feira, 14, o elenco principal do novo filme de "Quarteto Fantástico", previsto para ser lançado em 2025

Junto com o pôster, a empresa também divulgou o logo oficial do filme e a data de estreia da obra. “Quarteto Fantástico” chegará aos cinemas em 25 de julho de 2025. Os atores interpretarão, respectivamente, Reed Richards (Sr. Fantástico), Sue Storm (Mulher Invisível), Johnny Storm (Tocha Humana) e Ben Grimm (O Coisa).

Novo filme de 'Quarteto Fantástico' tem elenco estrelado

Pedro Pascal teve como trabalho mais marcante sua interpretação como Joel na série “The Last Of Us”. Vanessa Kirby viveu em 2023 a Viúva Branca no filme “Missão Impossível: Acerto de Contas (Parte Um)”.

Joseph Quinn, por sua vez, atuou como Eddie em “Stranger Things”, enquanto que Ebon Moss-Bachrach é conhecido por seu papel como Ritchie na série “The Bear”.

