Star Wars: traje de Carrie Fisher como princesa Leia vai a leilão

Composto por biquíni, bracelete, cinto e pulseira dourados, o conjunto usado pela atriz no longa-metragem foi arrematado por um comprador anônimo pelo valor de US$ 175 mil (cerca de R$ 990 mil na cotação atual), durante o leilão da Heritage Auctions ocorrido no estado do Texas no dia 26 de julho.

No filme lançado em 1983, a pPrincesa Leia usa o figurino ao ser capturada por Jabba, o Hutt e se tornar escrava. A peça foi projetada por Nilo Rodis-Jamero, famoso designer de figurinos que também trabalhou na franquia de “Star Trek”.



Confira o figurino usado por Carrie Fishe em 'Star Wars' que foi leiloado por R$ 990 mil: