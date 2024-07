Renascer: Sandra decide tocar os negócios da família após separação

Egídio propõe que Sandra cuide dos negócios da família Crédito: Reprodução/TV Globo

Sandra (Giulia Buscacio) romperá de vez o casamento com João Pedro (Juan Paiva) em Renascer. A jovem não consegue mais lidar com os conflitos entre as duas famílias e decide lidar com a perda da filha sozinha. Sabendo da proximidade do caçula de Inocêncio (Marcos Palmeira) com Mariana (Theresa Fonseca), ela pretende ir embora; porém, uma proposta de seu pai a fará repensar o assunto. Veja o que acontece. (Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Renascer: Mariana se reaproxima de João Pedro e Sandra percebe A situação entre Sandra e João Pedro fica mais complicada quando um atentado quase tira a vida de Egídio (Vladimir Brichta). Sandra começa a desconfiar e insinua que o ex tenha atirado contra o fazendeiro, o deixando ofendido. Além disso, a jovem terá que lidar com o ciúme que sente de Mariana. Com o fim do casamento, a rival começa a se reaproximar de João. Iolanda (Camila Morgado) contará à filha que viu os dois conversando e, mais tarde, Sandra descobrirá que eles viajaram juntos.

Renascer: de 1993 ao remake, o que mudou entre Mariana, Pedro e Sandra? CONFIRA Renascer: Sandra decide ir embora para Salvador Chateada com o comportamento de João, Sandra decide se afastar de vez dele indo embora para Salvador. Todos da região já estão comentando sobre a viagem que o rapaz fez com a ex-madrasta e Egídio também questiona a filha. Ela diz que irá começar sua vida do zero e afirma que os dois já não são mais um casal. "Vai começar a vida do zero é coisa nenhuma... Teu pai num passou tudo o que passou nessa vida pra filha minha ter que começar do zero", afirma Egídio, tentando trazê-la para o seu lado.

Renascer: Egídio propõe que Sandra cuide dos negócios da família Iolanda se surpreende com o apoio do ex-marido e ele afirma que quase morreu em tocaia; por isso, quer que Sandra assuma os negócios da família caso aconteça o pior.