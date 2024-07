Renascer: Eliana descobre gravidez e mente sobre paternidade

Renascer: como Eliana descobre a gravidez?

Durante um café da manhã, Eliana se exalta em uma discussão com Egídio e diz que perdeu o apetite. Em seguida, ela corre para o banheiro para vomitar e começa a pensar na possibilidade de estar grávida.

Alguns dias depois, ela confirmará a suspeita e dará a notícia a Damião (Xamã). A loira dirá que o filho é de Egídio, mas o ex-matador acredita que é o verdadeiro pai.

No início do folhetim, a ex-modelo se recusava a engravidar de Venâncio. Agora, sem muitas opções, ela deve prosseguir com a gravidez e usar isso para conseguir mais dinheiro do vilão da trama.