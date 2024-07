Renascer: Kika volta para salvar personagens e se reaproxima de Bento

Além de ajudar Iolanda (Camila Morgado) a conseguir seus bens no processo de divórcio com vilão, Kika desmente as acusações do coronel sobre o atentado que ele sofrerá. A advogada também se reaproximará do ex-namorado. Veja o que acontece.

Além disso, ela se solidariza com Iolanda, que estará com dificuldades financeiras depois da partida de Rachid (Almir Sater). Para a infelicidade de Egídio, Kika se articula para conseguir os bens que a mãe de Sandra tem direito.

Renascer: Kika se reaproxima de Bento e causa ciúmes

Kika viveu um relacionamento complicado com Bento no começo da segunda fase da novela. A moça não concordava com as atitudes do ex, mas quase não conseguiu romper a relação. Agora, ela sente que ele mudou e enfrenta uma confusão com seus sentimentos.

No entanto, a advogada segue em um relacionamento com Eriberto (Pedro Neschling). O personagem não gosta do retorno da namorada a fazenda, pois teme a reaproximação dela com o ex-companheiro.

Quem também não fica feliz é Ritinha, que está tendo um caso com Bento. Damião (Xamã) acaba percebendo a forma fria que esposa trata Kika, o que reforça sua percepção de que Ritinha está se envolvendo com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Renascer: o que aconteceu com Kika em 1993?

Na versão original, após se separar de Bento, Kika se mudou para o Rio de Janeiro e nunca mais apareceu na trama. Ela também se envolveu com Eriberto, personagem que ajudou Eliana a descobrir a traição de Venâncio.

Ainda não há informações se a personagem também ficará ao lado de Eriberto até o fim da novela, ou se ela reatará com seu ex, Bento.