Renascer: Jacutinga pode retornar em trama inédita na novela

Norberto e Rachid buscam o paradeiro da antiga dona do bordel da região, mas a tarefa não será fácil. Veja o que acontece

Em trama inédita, ele e Rachid (Almir Sater) buscam informações sobre o paradeiro da antiga dona do bordel da região — e a tarefa não será fácil. Veja o que acontecerá.

Enquanto procura por algo que ajude a descobrir onde Jacutinga está, Norberto chegará a pensar que encontrou sua amada ao se confundir vendo uma desconhecida. Ele então retorna frustrado e decide se desfazer todas as lembranças que tem dela.

Renascer: Jacutinga voltará para a novela?

Vendo o sofrimento do amigo, Rachid decidirá ir sozinho em busca de Jacutinga e promete trazê-la de volta, deixando Dona Patroa inconsolável com a partida.

As informações foram reveladas pelo Gshow que não confirmou o retorno inédito da personagem. No entanto, deu indícios de que a antiga dona do bordel poderá aparecer novamente na trama.

Renascer: qual final de Jacutinga na versão de 1993?

Jacutinga recebeu muita atenção na primeira versão de Renascer, quando foi interpretada por Fernanda Montenegro. A personagem decidiu deixar a cidade depois de se deparar com seu bordel vazio. Ela apareceu pela última vez em um caminhão indo embora.

"Ela parecia uma rainha sentada na carroceria do caminhão, com aquela peruca torta. É, e o povo acenava com respeito, apesar de tudo. Ela foi parteira que trouxe ao mundo a maioria daquela molecada, inclusive, os quatro filhos de José Inocêncio. Para ser franco, tem gente que até chorou", lamentou Norberto de 1993.