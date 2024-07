Renascer: Tião Galinha é preso injustamente por atirar em Egídio

A vida de Tião Galinha (Irandhir Santos) tomou um novo rumo após o matuto se sentir parte do grupo de descampados em Renascer . No entanto, o ex-catador de caranguejos passará por mais uma série de infortúnios nos próximos capítulos.

Caído no chão, Tião dirá que aquilo foi uma covardia, mas recebe uma ameaça: "Covardia vai sê o que vou fazer mais sua Joana e seus minino se você me abrir o bico dessa nossa conversa pra alguém!".

Tião e o pessoal do assentamento decidem trabalhar para João Pedro (Juan Paiva). O matuto vai em busca de mais mão de obra com seus antigos colegas de trabalho da fazenda de Egídio (Vladimir Brichta).

Renascer: Tião Galinha morre na novela?

Na versão original, Tião foi preso injustamente e não aguentou toda injustiça e sofrimento, tirando a própria vida na cadeia. Mas isso não deve se repetir no remake, pois José Inocêncio deve tirá-lo da prisão.

A morte do matuto já era esperada em 1993, mas uma discussão do ator Osmar Prado com um executivo da Globo fez com que ele morresse antes da hora na versão original.

Ainda não há informações se o personagem irá morrer até o final do remake. Mas Joana deve engatar um novo relacionamento na reta final, desta vez com uma mulher: Zinha (Samantha Jones).