Renascer: Egídio mata João Pedro? Inocêncio prevê tocaia em viagem

José Inocêncio (Marcos Palmeira) faz uma viagem inesperada no momento em João Pedro (Juan Paiva) enfrenta um dos seus maiores problemas em Renascer. No entanto, o fazendeiro terá um mau pressentimento durante sua estadia no Espírito Santo.

Sem saber que o caçula foi jurado de morte por seu rival Egídio (Vladimir Brichta), o protagonista cogita voltar para Ilhéus quando recebe um alerta de Deocleciano (Jackson Antunes). Veja o que irá acontecer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)