Renascer: Marçal é marcado com ferro por Egídio e decide se vingar

Nos próximos capítulos, o personagem sofrerá ainda mais nas mãos do patrão e não deixará barato desta vez. Veja o que acontece

Nos próximos capítulos, o personagem sofrerá mais ainda nas mãos do patrão devido às armações de Eliana (Sophie Charlotte) e não deixará barato. Veja o que irá acontecer.

Marçal, interpretado por Osvaldo Mil, é o capanga braço-direito de Egídio (Vladimir Brichta) e tem recebido atenção em Renascer . Apesar de ser uma das pessoas que o vilão mais confia, o capanga será marcado com ferro quente para provar sua lealdade.

Marçal já foi responsável por espancar Tião (Irandhir Santos) e volta a surrar o ex-catador de caranguejos nos próximos capítulos. O capanga tenta alertar Egídio sobre as escapadas de Eliana para encontrar o amante, Damião (Xamã).

Renascer: Marçal é marcado com ferro por Egídio

Egídio coloca o ferro de marcar o gado para ferver no queimador. Ele pergunta até onde Marçal está disposto a ir para provar sua lealdade, enquanto aponta o ferro em direção ao peito do jagunço.

Marçal abre a camisa e deixa o patrão marcar em seu peito o monograma dos Coutinho. Após isso, o personagem começa a remoer a situação e pensa em como poderia se vingar de Egídio.

LEIA TAMBÉM | Quem era Buba na primeira versão de Renascer?

Renascer: Marçal se vinga de Egídio?

Uma das mudanças esperadas para a novela é sobre o autor do disparo contra Egídio nos próximos capítulos, que foi Damião em 1993. No remake, o vilão ordena que Marçal mate João Pedro (Juan Paiva), mas é o próprio Egídio quem sofre o atentado.

Assim como o pai, Sandra (Giullia Buscacio) insinua que o marido teria sido o autor do crime. Mariana (Theresa Fonseca) desconfia de Marçal após incitar a vingança do jagunço e Damião afirma que não teve envolvimento com o crime.

Sobra para Tião Galinha, que acaba sendo preso injustamente. No entanto, Egídio começa a suspeitar que o responsável não foi alguém do lado de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele nota sua arma com uma munição a menos e passa a acreditar que tenha sido Marçal.