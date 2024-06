Renascer: de 1993 ao remake, o que mudou entre Mariana, Pedro e Sandra?

A confusão entre os três personagens foi intensificada no remake, diferente de 1993. Confira o que mudou na trama e o que esperar da nova versão

Tudo ocorreu bem na gravidez de Sandra, diferente do remake. A moça deve perder a criança que está esperando após uma série de conflitos envolvendo João Pedro.

Já Sandra e João Pedro estavam bem distantes dos acontecimentos e desfrutando o casamento. Com o nascimento da filha se aproximando, a filha de Dona Patroa decidiu viajar para Salvador no intuito de afastar o marido de Mariana.

Mariana havia deixado a casa de José Inocêncio por conta de conflitos no relacionamento na história original. Ao ouvir uma conversa do coronel, ela descobriu que ele foi o responsável por matar seu avô, Belarmino , e após isso abandonou a fazenda.

Renascer: com quem João Pedro fica na novela?

Na história original, Mariana tentou a todo custo se vingar de José Inocêncio por meio de João Pedro. Ela chegou a beijá-lo após ele se tornar pai, mas o rapaz deixou claro que queria viver ao lado de Sandra e de sua filha.

Mesmo que o rapaz passe parte da trama com a cabeça dividida, ele deve ter um final feliz ao lado de Sandra. Na versão de 1993, ele consegue esquecer Mariana, que segue com José Inocêncio até a morte do personagem.