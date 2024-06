Crise no Rouge: Karin solta print com indireta e Aline desabafa

Karin Hils compartilha "print" com suposta indireta e Aline Wirley desabafa Crédito: Reprodução/Instagram

Este domingo, 23, amanheceu com indícios de uma suposta briga entre as ex-integrantes do grupo Rouge. Os rumores começaram após Karin Hils, uma das cantoras, compartilhar no story do Instagram um print que mostrava Aline Wirley havia saído de um bate-papo chamado “As Rouge Tudo”. Na foto compartilhada por Karin foi possível notar que, além dela e depois da saída de Aline, apenas outras duas integrantes faziam parte do grupo na rede social: Fantine Thó e Li Martins. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Rouge… Quando você pensa que ele já foi, ele volta, segue pulsando em movimentos às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui ‘loco’”, escreveu junto com o print. “É um vexame, gente”, completou.

Nos anos seguintes, elas se reuniram algumas vezes, como em 2017 quando voltaram com novas músicas, saindo no ano seguinte com turnê comemorativa “Rouge 15 anos”. Ainda em 2018, no entanto, elas anunciaram que entraram novamente em pausa. Em 2022, ela retornaram para outro show celebrativo, desta vez comemorando os 20 anos do grupo, mas nada além da apresentação. Desde o fim da banda em 2006, há rumores de supostas brigas entre elas. Aline Wirley se pronuncia após rumores de brigas no Rouge Após os rumores da suposta briga entre as cantoras, Aline Wirley se pronunciou em seu Instagram. Na publicação, feita em seu feed, ela afirma que “riu muito” quando viu os stories de Karin Hils e que, em seguida, mandou mensagem para a cantora, rindo juntas do acontecido. “Na mensagem que vem antes do ‘Aline saiu do grupo’, eu disse algumas coisas que estavam em meu coração, e que senti vontade de falar”, explica. “Eu, de fato, sou uma entusiasta de Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo que o Rouge me deu nessa vida”. VEJA TAMBÉM| Leonardo confirma namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme Ela continuou: “Como disse na mensagem que mandei no grupo, eu amo o Rouge e amo a nossa história, mas a nossa relação como grupo é uma relação feita de muitas camadas, muitas expectativas e frustrações”.