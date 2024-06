Jaloo faz show gratuito em Fortaleza no festival Barulhinho Delas

A cantora paraense Jaloo faz show gratuito na 5ª edição do Festival Barulhinho Delas, no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza

O festival chega à 5ª edição com apresentações musicais e artísticas , feira de design autoral, feira gastronômica e outras ações no campo das artes. Jaloo, responsável por faixas como “Céu Azul” e “Profano”, sobe ao palco a partir das 20h20min.

A cantora, compositora e produtora Jaloo, uma das expoentes da música indie e eletrônica paraense, retorna a Fortaleza no próximo dia 29 de junho. A artista faz show gratuito no Complexo Cultural Estação das Artes, na programação do Festival Barulhinho Delas.

No festival, também será realizada a Feira Mulheres do Design, espaço para dar visibilidade à diversidade de produtos autorais. Empreendedoras que desejam expor no evento devem se inscrever em formulário eletrônico até domingo, 23 . Serão selecionadas 20 mulheres.

Além disso, o Barulhinho Delas promove shows musicais com curadoria que “preza pela diversidade e pelo protagonismo feminino”. São atrações confirmadas DJ Manu star, Regina Kinjo, Bgirls (Karolzinha e Mylena), Angel History, Performance Sonora: Não Existe Superfície, Tecnologia Ballroom, Aterra Flecha, Dj Lola García, DJ Negona, Teto Preto e Jaloo.

Estão previstas na programação outras modalidades artísticas, como Performance circense - com Okun e Ana Paula Prutêncio; Pintura ao vivo - com Dinha Ribeiro e Merremii Karão; Retrato Digital - com Letícia Costa; Pintura ao vivo - com Amanda Nunes; Trancismo - com Studio Negresca; Performance itinerante - com a Mirelle Freitas, e Lettering com Ana Cartazista.

O acesso ao evento

O acesso à 5ª edição do Festival Barulhinho Delas ocorre mediante a retirada de pulseiras na entrada da Estação das Artes. Serão distribuídas 1.500 pulseiras, sendo uma por pessoa, a partir das 14 horas. Quem quiser sair do equipamento ao longo da programação deve retornar à fila para pegar uma nova pulseira.

A classificação indicativa do evento é 18 anos. Menores de idade só podem acessar a programação com a assinatura do Termo de Responsabilidade por um responsável legal. O documento é disponibilizado pela organização. É proibida a entrada no ambiente com bebidas alcoólicas em recipientes de vidro, cooler e isopor.

Festival Barulhinho Delas

Quando : sábado, 29 de junho, a partir das 14 horas

: sábado, 29 de junho, a partir das 14 horas Onde : Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito ; acesso mediante retirada de pulseira no local e com doação de 1 kg de alimento não perecível

; acesso mediante retirada de pulseira no local e com doação de 1 kg de alimento não perecível Formulário para empreendedoras da Feira Mulheres do Design: linktr.ee/barulhinho

linktr.ee/barulhinho Mais informações: @barulhinhodelas no Instagram

Programação Festival Barulhinho Delas

14h às 14h20min : Abertura com DJ Manu Star (Palco Sertão)

: Abertura com DJ Manu Star (Palco Sertão) 14h20min às 15 horas: Espetáculo Kinjo - Sertão Oriente, com Regina Kinjo (Palco Mar)

Espetáculo Kinjo - Sertão Oriente, com Regina Kinjo (Palco Mar) 15h às 15h20min : DJ Manu Star; Bgirls - Karolzinha e Mylena (Palco Sertão)

: DJ Manu Star; Bgirls - Karolzinha e Mylena (Palco Sertão) 15h20min às 16 horas: show #ElaFazTudo, com Angel History (Palco Sertão)

show #ElaFazTudo, com Angel History (Palco Sertão) 16h às 16h40min: Performance Sonora: Não Existe Superfície, com Ayla Lemos, Clau Aniz e Clarisse Aires (Palco Sertão)

Performance Sonora: Não Existe Superfície, com Ayla Lemos, Clau Aniz e Clarisse Aires (Palco Sertão) 16h40min às 17 horas: DJ Lola García (Palco Sertão)

DJ Lola García (Palco Sertão) 16h40min às 17 horas : Performance circense, com Okun e Ana Paula Prudêncio (Palco Sertão)

: Performance circense, com Okun e Ana Paula Prudêncio (Palco Sertão) 17 horas às 18 horas : Movimento Aterra Flecha (Palco Sertão)

: Movimento Aterra Flecha (Palco Sertão) 18h às 18h20min: DJ Lola Gracia (Palco Sertão)

DJ Lola Gracia (Palco Sertão) 18h20min às 18h50min: Tecnologia Ballroom, apresentação de dança com Mariah Vênus (Palco Sertão)

Tecnologia Ballroom, apresentação de dança com Mariah Vênus (Palco Sertão) 18h50min às 19h10min: DJ Negona (Palco Sertão)

DJ Negona (Palco Sertão) 19h10min às 20 horas: Teto Preto (Palco Mar)

Teto Preto (Palco Mar) 20h20min às 21h20min: Jaloo (Palco Mar)

Outras ações artísticas