Ex-Rouge participa de homenagem a Céline Dion e Andrea Bocelli

Com Lí Martins, ex-Rouge, e Rafael Oliveira, ex-X-Factor, show homenageia os cantores Andrea Bocelli e Céline Dion no Teatro RioMar Fortaleza

O Teatro RioMar Fortaleza será palco de homenagens a artistas de destaque internacional no próximo sábado, 26. Com Lí Martins, do Grupo Rouge, e Rafael Oliveira, ex-participante do reality musical X-Factor Brasil, o show “Uma Saudação à Céline e Bocelli” reunirá sucessos da canadense Céline Dion e do italiano Andrea Bocelli.

A apresentação será realizada às 21 horas. Os ingressos estão à venda a partir de R$70 no site Uhuu e na bilheteria do Teatro RioMar. Com duração de 1h30min, o espetáculo tem repertório formado por clássicos como “Time To Say Goodbye”, “Because You Loved Me”, “Amazing Grace” e “Con te Partirò”.