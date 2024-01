Aline Wirley e Igor Rickli comemoram guarda de filhos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli, que já são pais de Antônio, agora adotaram mais duas crianças no Amazonas Crédito: Reprodução/ Instagram

O casal de artistas Aline Wirley e Igor Rickli, comemoraram em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, que conseguiram a guarda provisória de seus dois filhos adotivos. Os dois, que já são pais de Antônio, de oito anos de idade, apareceram emocionados em frente à Vara do Juizado Cível da Infância e da Juventude de Manaus, no Amazonas, em vídeo publicado no Instagram para contar a novidade aos fãs. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Pensa em pessoas catatônias, exauridas... Mas deu tudo certo! Vamos para casa", afirmou o ator.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp O casal teve que viajar para o estado amazonense recentemente para passar pelo processo de adaptação com as crianças. A estadia na cidade durou 17 dias e agora a família retornará ao Rio de Janeiro com a guarda provisória em mãos. "Foi um desafio e tanto pra nós cinco, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Mas, enfim, saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável pra todos da nossa família. Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade", escreveram. Durante sua estadia no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) a cantora mencionou o desejo em adotar uma criança junto com seu marido, a fim de aumentar sua família.

"Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina", declarou a ex-Rouge no reality show.