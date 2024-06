Cantora Maraísa revela desejo de ser mãe: ‘Estou me preparando’

Dupla sertaneja com Maiara, a cantora Maraísa está planejando engravidar

“Estou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir . Eu sou inteligente, porque sei que estou me preparando para um momento”, disse ao site Conceito Sertanejo.

A cantora Maraísa revelou que está planejando engravidar. Dupla sertaneja com a irmã, Maiara, a artista mato-grossense afirmou estar “tomando remédios” para favorecer a gestação.

Conhecida pelos sucessos do sertanejo “Morena de Goiania”, “A culpa é nossa”, “Todo mundo menos você” e outros hits do gênero musical, a cantora forma a dupla Maiara & Maraísa com a irmã desde 2013.

Noiva do empresário Fernando Mocó desde setembro de 2023, o casal se prepara para aumentar a família em breve e realizar “o maior projeto de suas vidas”.