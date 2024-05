Twenty One Pilots anuncia shows no Brasil em janeiro de 2025

A banda Twenty One Pilots realiza pela primeira vez turnê solo no Brasil em janeiro de 2025; confira cidades e valores dos ingressos

As apresentações integram a turnê “Clancy World Tour”, em referência ao novo álbum da banda, “Clancy”, previsto para ser lançado em 24 de maio. A pré-venda de ingressos , exclusiva para clientes com cartões Santander, começa na próxima terça-feira, 14, no site Eventim e nas bilheterias presenciais.

Primeira turnê solo na América Latina

Esta será a primeira vez que o duo fará shows solo no Brasil, visto que as últimas passagens haviam sido em festivais. Será também a estreia da banda com turnê solo na América Latina, com início em 16 de janeiro na Colômbia.

No Brasil, a banda iniciará o giro por Curitiba, em 22 de janeiro, na Pedreira Paulo Leminski; depois, segue para o Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro, na Farmasi Arena; por fim, faz show em São Paulo, no dia 26 de janeiro, no Allianz Parque.