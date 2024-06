Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana: 'Não sei o que aconteceu'

Em despedida do SBT, Eliana foi surpreendida com declaração da filha de Silvio Santos; apresentadora esteve na emissora durante 15 anos

"Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT , mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão”, desabafou a filha de Silvio Santos

Na ocasião, ela falou que não sabe o que aconteceu para que a colega decidisse deixar o SBT e fez o pedido em nome da família Abravanel, do Grupo Silvio Santos e também do SBT .

Patrícia Abravanel pediu desculpas à apresentadora Eliana no domingo, 23, durante o último programa da loira na emissora. O pedido foi feito no programa Sílvio Santos, liderado por Patrícia.

"Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você”, reforçou.

A apresenta novamente pede desculpas: “As portas estarão sempre abertas pra você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, pra você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa pra voltar, se você quiser".

Eliana fala sobre mudança de emissora

Em outro momento, Eliana falou sobre a mudança. "Nada muda, Patrícia. Eu continuo sendo a mesma menina, a mesma mulher que honrei e, aonde eu estiver, estarei honrando tudo que vivi por aqui. Obrigada, tá? Sempre serei grata. Silvio sempre fez parte e sempre fará parte da minha vida", agradeceu.

Patrícia também aproveitou o espaço para ler uma carta em nome da família Abravanel e do SBT para para apresentadora que estava há 15 anos na emissora.

"Queremos te agradecer por tudo que você contribuiu no SBT nesses últimos anos, nosso domingo, nossa joia da coroa, teve um brilho especial com a primeira mulher apresentando suas tardes. Desejamos um tempo maravilhoso na sua vida, que você seja feliz onde você for e que Deus te acompanhe em todo o tempo", relata trecho do texto.