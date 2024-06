Neto de Luiz Gonzaga sobre música de Juliette: ‘Distorção grave’

Por meio das redes sociais, Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, desmentiu que família do Rei do Baião tenha aprovado nova música de Juliette

Grande sucesso nas paradas musicais, o single “Vem Galopar”, de Juliette com adaptação da música “Pagode Russo”, de Luiz Gonzaga, chamou a atenção após a repercussão de que a canção teria o aval da família do Rei do Baião. No entanto, o neto Daniel Gonzaga se pronunciou na tarde deste sábado, 22, e desmentiu a aprovação da música.

Por meio do Instagram, Daniel afirmou que a família não autorizou nada em relação à canção “Vem Galopar” e que os direitos da música de Luiz Gonzaga pertencem à produtora Universal Music Brasil, que é quem autoriza ou não adaptações como a de Juliette.

“Essa música é de propriedade da Universal [Music Brasil]. Eles lançaram porque quiseram. Anteriormente, a música havia sido pleiteada para ser gravada pela Anitta. Nem autorização eles pediram. A música é deles, eles fazem o que eles quiserem”, declara Daniel Gonzaga.