Linkin Park: Banda cover Hybrid Theory faz show em Fortaleza

No repertório, sucessos da banda de rock estadunidense Linkin Park, com faixas como “Numb”, “In The End”, “Faint” e “What I’ve Done”. Há shows previstos em cidades como Recife, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.

A banda portuguesa Hybrid Theory, um dos mais famosos grupos de tributo ao Linkin Park , realiza show em Fortaleza em 27 setembro. A apresentação ocorre no Complexo Armazém, no Centro, e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$105.

Uma das atrações do Rock In Rio Lisboa 2024, o Hybrid Theory surgiu em 2019 para homenagear o Linkin Park. O grupo cover chama a atenção pelas apresentações ao vivo, com resultados semelhantes ao da banda original e com arenas lotadas.



Hybrid Theory em Fortaleza