Zeca Camargo sai da Band e faz post emocionado: ‘Acabo de saber’

Após quatro anos, Zeca Camargo não renova contrato com a Band e deixa apresentação de programa de TV

O apresentador Zeca Camargo anunciou sua saída da TV Bandeirantes nesta sexta-feira, 21. Em publicação no seu perfil do Instagram, Zeca confirmou que não faz mais parte do “Melhor da Noite”, programa de auditório que apresentava ao lado de Glenda Kozlowski.

“Acabo de saber que a gente não vai se ver mais nesse programa. É… Eu não fico nesse programa com vocês”, revelou na postagem. Visivelmente emocionado, Zeca detalha que irá “seguir um novo rumo” fora da Band.

Estreado em agosto de 2023, “Melhor da Noite” foi lançado como programa substituto do “Faustão na Band”, devido ao anúncio da aposentadoria de Faustão na época.