Leonardo confirma namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme

Ao ser questionado sobre o novo relacionamento do filho, que não foi confirmado por Bruna e nem por João Guilherme, o sertanejo celebrou: “Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine e agora ela é minha nora . Isso é um presente de Deus, com certeza".

O cantor ainda relembrou a primeira vez que encontrou Bruna Marquezine, na época, a atriz tinha apenas 8 anos. “Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda... Mudou nada, ela só cresceu", contou.

Mãe de João Guilherme também comemora fase apaixonada do filho

Antes da entrevista de Leonardo, Naira Ávila, mãe de João Guilherme celebrou o momento apaixonado do filho. Na terça-feira, 18, a empresária disse, em entrevista à revista Marie Claire, que estava feliz por João Guilherme.